Лацио добыл волевую победу над Интером в Серии А (Фото, Видео)

Лацио обыграл Интер (2:1) в домашнем матче 24-го тура Серии А.
Нерадзурри повели в счете в концовке первого тайма после точного удара зимнего новичка команды Эшли Янга. Орлы отыгрались после перерыва — Чиро Иммобиле реализовал пенальти.
На 69-й минуте Сергей Милинкович-Савич забил второй гол Лацио в матче. Интер сравнять счет не сумел.
Обзор матча:
Лацио набрал 56 очков и поднялся на второе место Серии А. Орлы уступают лидеру чемпионата Италии Ювентусу одно очко. Интер с 54 очками идет на третьей позиции.
В следующем матче 20 февраля Интер сыграет против Лудогорца в 1/16 финала Лиги Европы. Лацио 23 февраля встретится с Дженоа.