Лацио добыл волевую победу над Интером в Серии А (Фото, Видео)

Новости спорта:Лацио на Стадио Олимпико переиграл миланский Интер.

Лацио обыграл Интер (2:1) в домашнем матче 24-го тура Серии А.

Нерадзурри повели в счете в концовке первого тайма после точного удара зимнего новичка команды Эшли Янга. Орлы отыгрались после перерыва — Чиро Иммобиле реализовал пенальти.

На 69-й минуте Сергей Милинкович-Савич забил второй гол Лацио в матче. Интер сравнять счет не сумел.

Обзор матча:

Лацио набрал 56 очков и поднялся на второе место Серии А. Орлы уступают лидеру чемпионата Италии Ювентусу одно очко. Интер с 54 очками идет на третьей позиции.

В следующем матче 20 февраля Интер сыграет против Лудогорца в 1/16 финала Лиги Европы. Лацио 23 февраля встретится с Дженоа.