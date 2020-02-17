Марсель на выезде обыграл Лилль в матче Лиги 1 (Фото)

Новости спорта:Команда Виллаша-Боаша победила в третьем подряд матче Лиги 1.

В заключительном матче 25-го тура Лиги 1 Марсель на выезде обыграл Лилль со счетом 2:1.

До перерыва команды голов не забивали. В начале второго тайма Лилль повел в счете усилиями Виктора Осимхена. Марсель мог быстро отыграться, но Валентен Ронжье не реализовал пенальти.

На 67-й минуте гости сравняли счет в матче — автоголом отметился защитник Лилля Рейнилду Мандава. Спустя две минуты Дарио Бенедетто принес Марселю победу.

Марсель идет на втором месте Лиги 1, уступая ПСЖ 10 очков. Лилль идет на третьей позиции.

В следующем туре 22 февраля Марсель дома примет Нант. Лилль в этот же день сыграет с Тулузой.