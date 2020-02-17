Марсель на выезде обыграл Лилль в матче Лиги 1 (Фото)

В заключительном матче 25-го тура Лиги 1 Марсель на выезде обыграл Лилль со счетом 2:1.
До перерыва команды голов не забивали. В начале второго тайма Лилль повел в счете усилиями Виктора Осимхена. Марсель мог быстро отыграться, но Валентен Ронжье не реализовал пенальти.
На 67-й минуте гости сравняли счет в матче — автоголом отметился защитник Лилля Рейнилду Мандава. Спустя две минуты Дарио Бенедетто принес Марселю победу.
Марсель идет на втором месте Лиги 1, уступая ПСЖ 10 очков. Лилль идет на третьей позиции.
В следующем туре 22 февраля Марсель дома примет Нант. Лилль в этот же день сыграет с Тулузой.