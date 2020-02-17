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Фламенго завоевал Суперкубок Бразилии, обыграв Атлетико Паранаэнсе (Видео)

Фламенго завоевал Суперкубок Бразилии, обыграв Атлетико Паранаэнсе (Видео)
09:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Фламенго стал победителем Суперкубка Бразилии.

В поединке Суперкубка Бразилии Фламенго разгромил Атлетико Паранаэнсе (3:0).

Победу команде Жоржи Жезуша принесли голы Бруно Энрике, Габриэль Барбоса и де Арраскаета.

Обзор матча:

Фламенго – Атлетико Паранаэнсе 3:0

Голы: Бруно Энрике, 15, Габигол, 29, де Арраскаета, 68.

Фламенго: Диего Алвес, Рафинья, Густаво Энрике, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 88), Виллиан Арао, Жерсон, де Арраскаета (Мичаел, 73), Эвертон Рибейро (Диего, 87), Бруно Энрике, Габигол

Атлетико Паранаэнсе: Сантос, Келлевен (Фернандо Канесин, 46), Лукас Алтер, Тьяго Элено, Марсио Азеведо (Абнер Винисиус, 46), Эрик, Веллингтон, Лео Ситадинни (Биссоли, 64), Ника, Маркиньос Габриэль, Рони

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Футбол, ФК Фламенго, Новости футбола, Суперкубок Бразилии.
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