Фламенго завоевал Суперкубок Бразилии, обыграв Атлетико Паранаэнсе (Видео)

В поединке Суперкубка Бразилии Фламенго разгромил Атлетико Паранаэнсе (3:0).
Победу команде Жоржи Жезуша принесли голы Бруно Энрике, Габриэль Барбоса и де Арраскаета.
Обзор матча:
Фламенго – Атлетико Паранаэнсе 3:0
Голы: Бруно Энрике, 15, Габигол, 29, де Арраскаета, 68.
Фламенго: Диего Алвес, Рафинья, Густаво Энрике, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 88), Виллиан Арао, Жерсон, де Арраскаета (Мичаел, 73), Эвертон Рибейро (Диего, 87), Бруно Энрике, Габигол
Атлетико Паранаэнсе: Сантос, Келлевен (Фернандо Канесин, 46), Лукас Алтер, Тьяго Элено, Марсио Азеведо (Абнер Винисиус, 46), Эрик, Веллингтон, Лео Ситадинни (Биссоли, 64), Ника, Маркиньос Габриэль, Рони