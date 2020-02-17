Бавария нашла альтернативу Сане

Новости спорта:В клубе продолжают определять трансферные цели на лето.

Руководство мюнхенской Баварии сомневается в необходимости летом подписывать вингера Манчестер Сити Лероя Сане, сообщает Kicker.

В клубе могли договориться о переходе Сане нынешней зимой, но тот сменил агентов и теперь летом Баварии в случае возобновления переговоров нужно начинать их заново.

Из-за разрыва «крестов» нынешний сезон для Лероя пока свелся только к одному матчу за Суперкубок Англии в августе прошлого года. К тренировкам немец вернулся в конце января.

Альтернативой для Баварии является нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер, который может покинуть Быков в конце сезона за 50-60 миллионов евро. Им также интересуется Ливерпуль.

Помимо этого, летом мюнхенцы рассматривают усиления в среднюю линию в виде Кая Хаверца из Байера, а также защитника Аякса Серджино Деста.

В данный момент Бавария находится на первом месте турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 46 очков после 22-х сыгранных туров.