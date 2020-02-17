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Понедельник, 17.02.2020
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Челси нужен полузащитник Интера

Челси нужен полузащитник Интера
15:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Лондонский клуб нацелился на хавбека "Интера".

Английский «Челси» готов удовлетворить запросы миланского «Интера», который хочет получить €28 миллионов за своего 28-летнего полузащитника Матиаса Весино.

Футболистом также интересуются ливерпульский «Эвертон», но «синие» надеются опередить конкурентов.

В текущем сезоне Весино провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Матиаса с миланским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В активе Весино 41 матч за сборную Уругвая, где он забил три мяча.

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ФК Лацио, Футбол, Новости футбола, Матиас Весино.
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