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Юрген Клопп: Жду хорошей игры от Атлетико

Юрген Клопп: Жду хорошей игры от Атлетико
21:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Красные завтра проведут свой первый матч 1/8 финала ЛЧ против Матрасников.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал завтрашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико. Коуч Мерсисайдцев подчеркнул, что его подопечные не испытывают никакого давления перед встречей с Матрасниками.

«Жду хорошей игры от Атлетико. Для них чемпионат, скорее всего, уже закончен — будет трудно отыграть 10 очков у Реала и Барселоны. Атлетико уже дважды выходил в финал и теперь вновь будет пытаться победить в этом турнире. Завтра будет равная игра, в которой мы используем наш прошлогодний опыт. Атлетико — агрессивная команда, которой завтра поможет удивительная домашная атмосфера», — цитирует слова немца официальный сайт Ливерпуля.

«Жоао Феликс? Возможно, что он не сыграет, но его с легкостью может заменить Витоло. В ответном матче у Симеоне будет трудный выбор состава. Они прекрасно действуют в обороне, придерживаются своей тактики не один год. Пока Диего в Атлетико, их стиль не изменится».

«Трудно подобрать на словах, что для нас значат матчи Лиги чемпионов. Мы наслаждаемся игрой здесь и намерены завтра получить необходимый результат. Мы не чувствуем давления из-за того, что являемся действующими обладателями Кубка чемпионов».

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Ливерпулем состоится завтра в Мадриде. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп.
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