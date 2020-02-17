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Блохин: Почему не получилось в Динамо?

Блохин: Почему не получилось в Динамо?
21:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Известный тренер сравнил киевлян с Реалом и МЮ.

Экс-тренер Динамо Олег Блохин рассказал о своем пребывании на посту главного тренера киевского клуба. По словам Блохина, ему не хватило времени для создания чемпионского коллектива.

«Почему не получилось в Динамо? У меня не хватило времени. То, что команда опускалась на третье, четвертое, пятое место…Посмотрите на любую команду. Тот же Реал где был? Тот же Манчестер Юнайтед опускается сейчас. Команда не может быть постоянно на определенном уровне».

«Сколько игроков мы купили? Много хороших игроков. Так давайте посчитаем, за сколько их потом продали. За хорошие деньги. Исходя из этого, сколько бы Лобановский создавал эту команду? Как говорил Васильевич, от двух до трех лет создается команда. Мне просто не хватило времени», — рассказал Блохин в шоу ТаТоТаке.

«Луческу выгоняли из Шахтера? Выгоняли. Потом Шахтер пошел. Значит есть определенные моменты. Я понимаю, куда я приходил, что эта команда должна быть только на первом месте. Но не расчистив чего-то и купив кого-то за определенное время ты не можешь построить команду. Ты ж не факир. Вот и не хватило времени».

Блокин возглавил Динамо в сентябре 2012 года, сменив на этом посту Юрия Семина. За время работы с киевлянами, Динамо впервые в истории опустилось ниже второго места в УПЛ, заняв третью позицию. Также Динамо не сумело выиграть ни одного трофея, а сам Блохин установил антирекорд по количеству поражений бело-синих в Премьер-лиге — 12 фиаско в 44 матчах.

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После поражения в апреле 2014 года от Шахтера (0:2), Блохин был уволен с поста главного тренера Динамо.

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Олег Блохин, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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