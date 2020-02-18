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Манчестер Юнайтед обыграл Челси: VAR отменил два гола "синих" (Видео)

Манчестер Юнайтед обыграл Челси: VAR отменил два гола "синих" (Видео)
07:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Два гола Челси были отменены с помощью системы VAR.

Манчестер Юнайтед на выезде победил Челси (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Красные дьяволы повели в счете в концовке первого тайма. Антони Марсьяль головой замкнул подачу Аарона Уан-Биссаки. После перерыва Челси отыгрался, но гол Курта Зума был отменен после просмотра VAR.

На 66-й минуте матча Харри Магуайр забил второй гол Ман Юнайтед в матче. В концовке встречи хозяева поля сократили отставание, но гол Оливье Жиру также был отменен с помощью системы VAR.

Ман Юнайтед набрал 38 очков и поднялся на седьмое место АПЛ. Челси с 41 очком идет на четвертой позиции, которая позволяет сыграть в Лиге чемпионов.

20 февраля Красные дьяволы на выезде проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге. Челси 22 февраля сыграет с Тоттенхэмом в 27-м туре АПЛ.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, АПЛ.
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