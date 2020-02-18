Футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство

Новости спорта:Футболист находился под действием наркотиков и алкоголя.

Суд вынес приговор футболисту Джозефу Тревору, выступавшему за полупрофессиональную команду Ньюкасл Таун. Игрок приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.

По информации Daily Star, трагедия произошла в апреле 2019 года. Меган Ньютон была знакома со своим убийцей еще в школе. Девушка после работы отправилась в ночной клуб. На выходе из клуба она встретила футболиста, которому предложила переночевать у нее дома. Тревор с радостью принял приглашение.

Отмечается, что это не первое изнасилование футболиста, но первый случай не дошел до суда. Меган знала об этом инциденте и якобы рассказала друзьям, что и стало причиной ссоры с Тревором.

Труп девушки обнаружили с девятью ножевыми ранениями на спине. Правоохранители также выяснили, что в ночь убийства футболист употреблял алкоголь и наркотики.