"Сливочные" официально представили Рейнира

Новости спорта:Реал представил свое единственное зимнее приобретение.

Мадридский Реал официально презентовал полузащитника Рейнира в качестве своего футболиста.

Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Футболист принял участие в пресс-конференции, после чего провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом и почеканил мяч на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Как известно, 18-летний бразилец стал единственным приобретением Реала в зимнее трансферное окно. Футболист перешел в испанский клуб из Фламенго за 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Рейнир принял участие в 14 матчах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.