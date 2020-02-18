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"Сливочные" официально представили Рейнира

"Сливочные" официально представили Рейнира
18:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Реал представил свое единственное зимнее приобретение.

Мадридский Реал официально презентовал полузащитника Рейнира в качестве своего футболиста.

Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Футболист принял участие в пресс-конференции, после чего провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом и почеканил мяч на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Как известно, 18-летний бразилец стал единственным приобретением Реала в зимнее трансферное окно. Футболист перешел в испанский клуб из Фламенго за 35 миллионов евро.

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В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Рейнир принял участие в 14 матчах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.

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Ла Лига, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Рейнир.
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