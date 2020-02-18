"Сливочные" официально представили Рейнира

Мадридский Реал официально презентовал полузащитника Рейнира в качестве своего футболиста.
Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".
Футболист принял участие в пресс-конференции, после чего провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом и почеканил мяч на стадионе Сантьяго Бернабеу.
¡@ReinierJesus_19, calidad en estado puro!#WelcomeReinier | #HalaMadrid pic.twitter.com/Z8lkUIW44D
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2020
Как известно, 18-летний бразилец стал единственным приобретением Реала в зимнее трансферное окно. Футболист перешел в испанский клуб из Фламенго за 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Рейнир принял участие в 14 матчах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.