Бурда вернулся после травмы и приступил к тренировкам в общей группе Динамо

Новости спорта:Защитник близок к возвращению на поле.

Защитник Динамо Никита Бурда приступил к тренировкам в общей группе киевлян, сообщает официальный сайт клуба. Центрбек завершил реабилитацию после разрыва крестообразной связки.

Напомним, что на прошлой неделе защитник приступил к беговым упражнениям. Бурда порвал крестообразную связку колена 22 сентября в матче восьмого тура чемпионата Украины против Ворсклы (5:0). В октябре он перенес операцию.

В нынешнем сезоне 24-летний Бурда провел десять матчей за Динамо во всех турнирах, забив один гол.

Динамо идет на втором месте Favbet Лиги, уступая Шахтеру 14 очков. Первый матч после возобновления чемпионата Украина киевляне проведут 22 февраля против Ворсклы.