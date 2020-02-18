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Бурда вернулся после травмы и приступил к тренировкам в общей группе Динамо

Бурда вернулся после травмы и приступил к тренировкам в общей группе Динамо
18:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Защитник близок к возвращению на поле.

Защитник Динамо Никита Бурда приступил к тренировкам в общей группе киевлян, сообщает официальный сайт клуба. Центрбек завершил реабилитацию после разрыва крестообразной связки.

Напомним, что на прошлой неделе защитник приступил к беговым упражнениям. Бурда порвал крестообразную связку колена 22 сентября в матче восьмого тура чемпионата Украины против Ворсклы (5:0). В октябре он перенес операцию.

В нынешнем сезоне 24-летний Бурда провел десять матчей за Динамо во всех турнирах, забив один гол.

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Динамо идет на втором месте Favbet Лиги, уступая Шахтеру 14 очков. Первый матч после возобновления чемпионата Украина киевляне проведут 22 февраля против Ворсклы.

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Сборная Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Никита Бурда.
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