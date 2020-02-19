Как Атлетико шокировал Ливерпуль на Метрополитано (Видео)

Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Единственный гол уже на четвертой минуте забил полузащитник "матрасников" Сауль Ньигес.
Обзор матча:
Атлетико - Ливерпуль 1:0
Гол: Сауль, 4
Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) — Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70)
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум — Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46)