Невероятный Холанд - в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ (Видео)

Дортмундская Боруссия обыграла ПСЖ со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главным героем "шмелей" стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль. В составе гостей отличился Неймар.
Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д - ПСЖ:
Боруссия Д - ПСЖ - 2:1
Голы: Холанд, 69, 77 – Неймар, 75
Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Загаду - Хакими, Джан, Витсель, Геррейру - Санчо (Шмельцер, 90), Холанд, Азар (Рейна, 67).
ПСЖ: Навас - Менье, Кимпембе, Силва, Кюрзава - Верратти, Маркиньос, Гуйе - Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.