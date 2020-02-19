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Невероятный Холанд - в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ (Видео)

Невероятный Холанд - в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ (Видео)
07:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Подопечные Люсьена Фавра сумели на своем поле выиграть у парижского клуба.

Дортмундская Боруссия обыграла ПСЖ со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главным героем "шмелей" стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль. В составе гостей отличился Неймар.

Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д - ПСЖ:

Боруссия Д - ПСЖ - 2:1

Голы: Холанд, 69, 77 – Неймар, 75

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Загаду - Хакими, Джан, Витсель, Геррейру - Санчо (Шмельцер, 90), Холанд, Азар (Рейна, 67).

ПСЖ: Навас - Менье, Кимпембе, Силва, Кюрзава - Верратти, Маркиньос, Гуйе - Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, ФК Борусия Д.
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