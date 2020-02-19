"Наркотики?": Марадона принял странное вещество во время матча (Видео)

Новости спорта:Помощники тренера пытались его спрятать, но получилось плохо.

Главный тренер ФК Химнасия и Эсгрима Диего Марадона попался на камеры в неудобный момент.

Во время матча 20-го тура Суперлиги против Росарио Сентраль видно, как легендарному аргентинцу передают какое-то вещество, пряча его в руке. Когда Марадона подставил руку, чтобы принять это, член тренерского штаба сказал двум другим подняться и закрыть Марадону от камер. Мужчины встали со скамейки запасных, сделав вид, что очень напряженно наблюдают за матчем.

Dice Maradona que ya no se droga más.

pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Аргентинский болельщики уверены, что Марадона продолжает принимать наркотики, хотя тот уверял, что больше этого не делает.