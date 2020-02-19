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"Наркотики?": Марадона принял странное вещество во время матча (Видео)

"Наркотики?": Марадона принял странное вещество во время матча (Видео)
08:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Помощники тренера пытались его спрятать, но получилось плохо.

Главный тренер ФК Химнасия и Эсгрима Диего Марадона попался на камеры в неудобный момент.

Во время матча 20-го тура Суперлиги против Росарио Сентраль видно, как легендарному аргентинцу передают какое-то вещество, пряча его в руке. Когда Марадона подставил руку, чтобы принять это, член тренерского штаба сказал двум другим подняться и закрыть Марадону от камер. Мужчины встали со скамейки запасных, сделав вид, что очень напряженно наблюдают за матчем.

Аргентинский болельщики уверены, что Марадона продолжает принимать наркотики, хотя тот уверял, что больше этого не делает.

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Диего Марадона, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола, ФК Химнасия и Эсгрима.
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