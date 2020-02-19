Динамо подписало футболиста лондонского Арсенала

Новости спорта:Воспитанник лондонского Арсенала Робби Бертон продолжит карьеру в Динамо Загреб.

Полузащитник Арсенала Робби Бертон продолжит карьеру в Динамо Загреб, сообщает официальный сайт Канониров. Детали соглашения с 20-летним игроком не уточняются.

Ранее сообщалось, что Бертон станет заменой испанскому хавбеку Дани Ольмо, который зимой перешел из Динамо в РБ Лейпциг.

Бертон — воспитанник Канониров. В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей за Арсенал U-23, отметившись тремя голами. Минувшим летом он дебютировал за первую команду Канониров в товарищеском матче против Колорадо Рэпидз (3:0).

Арсенал идет на 10-м месте АПЛ. Динамо Загреб возглавляет чемпионат Хорватии.