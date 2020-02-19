Атлетико - Ливерпуль: слова Симеоне после матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Диего Симеоне поделился эмоциями после победы над Ливерпулем.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился эмоциями после победы над Ливерпулем (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы проделали фантастическую командную работу. Болельщики и команда были едины. Ливерпуль — очень мощный соперник», — приводит слова Симеоне официальный сайт Атлетико.

«Мы отлично начали игру и быстро забили, после чего осознали, что можем прекрасно защищаться независимо от хода матча. Эту ночь невозможно забыть, поскольку Атлетико победил сильнейшую команду в мире».

Атлетико минимально обыграл Ливерпуль на Ванда Метрополитано благодаря голу Сауля Ньигеса на четвертой минуте матча.

Ответный матч на Анфилде состоится через три недели, 11 марта.