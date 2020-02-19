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Шахтер - Бенфика: на кого ставят букмекеры

Шахтер - Бенфика: на кого ставят букмекеры
10:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Шахтер примет Бенфику в матче Лиги Европы.

В четверг, 20 февраля, Шахтер и Бенфика сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Матч состоится в Харькове на ОСК Металлист, начало в 19:55 по киевскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка хозяев поля, хотя и с не большим преимуществом.

Так, в конторе Parimatch на победу "горянков" можно сделать ставку с коэффициентом 2.41, в то время, как на успех соперников - 2.95. Ничейный результат здесь оценили в 3.50.

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В своей истории Шахтер и Бенфика встречались дважды и каждый одержал по одной победе.

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола.
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