СМИ: Александрии запрещено регистрировать новичков

Новости спорта:Клуб не может заявить на вторую часть сезона зимних новичков.

Александрии запрещено регистрировать новых игроков по причине задолженности, оставшейся еще со времен прошлого руководства клуба, передает портал dynamomania.com.

При этом характер задолженности и ее размер не уточняются.

В связи с запретом Александрия не смогла заявить на вторую часть сезона зимних новичков Артема Гордиенко, Богдана Мышенко и Романа Вантуха.

Пока неизвестно, когда подписанные в январе футболисты дебютируют в составе бронзового призера чемпионата Украины, но это точно не произойдет в ближайшем матче Премьер-лиги.

Отмечается, что руководство клуба работает над решением возникшей проблемы и планирует до конца периода заявок все-таки зарегистрировать новых игроков.

Команда Владимира Шарана занимает пятое место в чемпионате Украины, а в ближайшее воскресенье сыграет с Колосом дома.