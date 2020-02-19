СМИ: Александрии запрещено регистрировать новичков

Александрии запрещено регистрировать новых игроков по причине задолженности, оставшейся еще со времен прошлого руководства клуба, передает портал dynamomania.com.
При этом характер задолженности и ее размер не уточняются.
В связи с запретом Александрия не смогла заявить на вторую часть сезона зимних новичков Артема Гордиенко, Богдана Мышенко и Романа Вантуха.
Пока неизвестно, когда подписанные в январе футболисты дебютируют в составе бронзового призера чемпионата Украины, но это точно не произойдет в ближайшем матче Премьер-лиги.
Отмечается, что руководство клуба работает над решением возникшей проблемы и планирует до конца периода заявок все-таки зарегистрировать новых игроков.
Команда Владимира Шарана занимает пятое место в чемпионате Украины, а в ближайшее воскресенье сыграет с Колосом дома.