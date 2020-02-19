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Форвард Атлетика: Пускай лучше Месси переходит к нам

Форвард Атлетика: Пускай лучше Месси переходит к нам
14:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Иньяки Вильямс ответил на вопрос о возможном переходе в Барселону.

Нападающий Атлетик Бильбао Иньяки Вильямс оценил вероятность своего перехода в Барселону. Футболист утверждает, что никогда не покинет баскский клуб, в системе которого находится уже восемь лет.

"Барса есть Барса, у нее есть Месси, лучший игрок мира, но я не пойду туда, если позовут. Атлетик превыше всего. Наоборот, пусть лучше Месси переходит к нам. Хотя, он же не сможет играть за Атлетик, он же не баск. Тогда получается, что трансфер бы не удался", — цитирует игрока Goal.com.

Напомним, кадровая философия Атлетик Бильбао построена исключительно на том, чтобы в составе первой команды играли либо воспитанники клуба либо уроженцы Страны Басков.

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В текущем сезоне 25-летний Вильямс отыграл 30 матчей за Атлетик, отметившись 9 голами и 3 ассистами.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Иньяки Вильямс.
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