Ювентус может воспользоваться проблемами Манчестер Сити

Новости спорта:Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус может оказаться в Серии А.

Летом Ювентус намерен усилить свою атакующую линию и рассматривает в качестве кандидата Габриэля Жезуса — сообщает Tuttosport.

В связи с отлучением Манчестер Сити от Лиги чемпионов Ювентус рассчитывает, что некоторые игроки команды захотят покинуть "горожан", в том числе и бразильский нападающий, стоимость которого оценивают в 70 миллионов евро.

22-летний форвард национальной сборной Бразилии (39 матчей, 18 голов) на клубном уровне выступал за Палмейрас (83 матча во всех турнирах, 28 голов) и Манчестер Сити (132, 61).

Ранее сообщалось, что УЕФА может увеличить дисквалификацию Манчестер Сити от Лиги чемпионов.