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Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой

Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
18:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Луиш Каштру взял на ближайший матч 24 игрока.

Шахтер в рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы примет Бенфику в Харькове. Луиш Каштру включил в заявку на матч против португальцев молодого Артема Бондаренко и вернувшегося из аренды в Спортинге Фернандо.

Предварительная заявка Шахтера:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо

Защитник Шахтера до конца сезона будет играть в Мариуполе

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Начало матча Шахтер — Бенфика, который состоится в четверг, 20 февраля, запланировано на 19:55.

Луиш Каштру

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Луиш Каштру, Шахтер - Бенфика.
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