Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой

Новости спорта:Луиш Каштру взял на ближайший матч 24 игрока.

Шахтер в рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы примет Бенфику в Харькове. Луиш Каштру включил в заявку на матч против португальцев молодого Артема Бондаренко и вернувшегося из аренды в Спортинге Фернандо.

Предварительная заявка Шахтера:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Начало матча Шахтер — Бенфика, который состоится в четверг, 20 февраля, запланировано на 19:55.

Луиш Каштру