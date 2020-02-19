Аталанта - Валенсия: Малиновский не попал в стартовый состав

Полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский остался в запасе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.
Стартовые составы команд:
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Иличич, А. Гомес
Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата
Валенсия: Доменек — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — М. Гомес, Гедеш
Запасные: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес
Поединок стартует в среду, 19 февраля. Начало встречи - в 22:00.