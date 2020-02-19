Скачать
Четверг, 20.02.2020
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш

Лига Европы: У Шахтера отличные шансы на матч с Бенфикой

Лига Европы: У Шахтера отличные шансы на матч с Бенфикой
22:02 Ср, 19 Февраль 2020 Телеграф

Новости спорта:В этот четверг вслед за Лигой чемпионов возобновлятся и матчи Лиги Европы.

И хотя это турнир рангом ниже, среди его участников также немало грандов: «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Шахтер», «Арсенал», «Интер», «Порту», «Севилья»…

Напомним, горняки остались единственными представителями Украины. И в 1/16 финала им предстоит встретиться с «Бенфикой», действующим чемпионом Португалии. Аналитики Parimatch дают дончанам неплохие шансы на победу в первом матче – 40% против 31% у португальцев (и 29% на ничью).

Основное преимущество «Бенфики» в том, что она уже проводит официальные матчи, а в Украине чемпионат возобновиться лишь на этой неделе. Правда, у орлов дела идут не лучшим образом. Хоть команда и лидирует в турнирной таблице, но она проиграла два последних матча («Браге» 0:1 и «Порту» 2:3).

Что касается других пар, то выделить кого-то очень сложно. Практически везде ожидается серьезная борьба. Даже у «Аякса», полуфиналиста прошлого сезона Лиги чемпионов, только 36% от Parimatch на победу против 37% у «Хетафе», который почти 10 лет не играл в еврокубках.

«Манчестер Юнайтед» получил от экспертов Parimatch 38% на победу против 34% у «Брюгге». Впрочем, бельгийская команда более серьезный соперник, к тому же у британцев дела в последнее время идут не лучшим образом.

Так что выбор интересных матчей действительно большой и болельщикам предстоит поломать голову, чтобы решить, что же именно смотреть в прямой трансляции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Бенфика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов
02 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
03 Коноплянка: А что-то у меня не получалось?
04 Шедевр Иличича - в обзоре матча Аталанта - Валенсия (Видео)
05 Один украинский биатлонист отобрался на масс-старт на ЧМ-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь