Лига Европы: У Шахтера отличные шансы на матч с Бенфикой

Новости спорта:В этот четверг вслед за Лигой чемпионов возобновлятся и матчи Лиги Европы.

И хотя это турнир рангом ниже, среди его участников также немало грандов: «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Шахтер», «Арсенал», «Интер», «Порту», «Севилья»…

Напомним, горняки остались единственными представителями Украины. И в 1/16 финала им предстоит встретиться с «Бенфикой», действующим чемпионом Португалии. Аналитики Parimatch дают дончанам неплохие шансы на победу в первом матче – 40% против 31% у португальцев (и 29% на ничью).

Основное преимущество «Бенфики» в том, что она уже проводит официальные матчи, а в Украине чемпионат возобновиться лишь на этой неделе. Правда, у орлов дела идут не лучшим образом. Хоть команда и лидирует в турнирной таблице, но она проиграла два последних матча («Браге» 0:1 и «Порту» 2:3).

Что касается других пар, то выделить кого-то очень сложно. Практически везде ожидается серьезная борьба. Даже у «Аякса», полуфиналиста прошлого сезона Лиги чемпионов, только 36% от Parimatch на победу против 37% у «Хетафе», который почти 10 лет не играл в еврокубках.

«Манчестер Юнайтед» получил от экспертов Parimatch 38% на победу против 34% у «Брюгге». Впрочем, бельгийская команда более серьезный соперник, к тому же у британцев дела в последнее время идут не лучшим образом.

Так что выбор интересных матчей действительно большой и болельщикам предстоит поломать голову, чтобы решить, что же именно смотреть в прямой трансляции.