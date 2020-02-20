Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины

Новости спорта:ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) от 20 февраля 2020 года сборная Украина сохранила свои позиции.

Так, на счету подопечных Андрея Шевченко 1537 очков. В февральском рейтинге сборная Украины, как и в декабре, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока 15-я.

Лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Уругвая.

Стоит отметить, что соперники Украины в финальном турнире Евро-2020 - Нидерланды и Австрия - занимают 14-е и 26-е места соответственно.

1 (1). Бельгия – 1765 очков

2 (2). Франция – 1733

3 (3). Бразилия– 1712

4 (4). Англия – 1661

5 (5). Уругвай – 1645

6 (6). Хорватия – 1642

7 (7). Португалия – 1639

8 (8). Испания – 1636

9 (9). Аргентина – 1623

10 (10). Колумбия – 1622

..14 (14) Нидерланды – 1604

...24 (24). Украина – 1537

...26 (26). Австрия – 1507