Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) от 20 февраля 2020 года сборная Украина сохранила свои позиции.
Так, на счету подопечных Андрея Шевченко 1537 очков. В февральском рейтинге сборная Украины, как и в декабре, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока 15-я.
Лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Уругвая.
Стоит отметить, что соперники Украины в финальном турнире Евро-2020 - Нидерланды и Австрия - занимают 14-е и 26-е места соответственно.
1 (1). Бельгия – 1765 очков
2 (2). Франция – 1733
3 (3). Бразилия– 1712
4 (4). Англия – 1661
5 (5). Уругвай – 1645
6 (6). Хорватия – 1642
7 (7). Португалия – 1639
8 (8). Испания – 1636
9 (9). Аргентина – 1623
10 (10). Колумбия – 1622
..14 (14) Нидерланды – 1604
...24 (24). Украина – 1537
...26 (26). Австрия – 1507