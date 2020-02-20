Кадар отказался переезжать в Китай

Новости спорта:Тамаш Кадар не перейдет в китайский клуб.

29-летний венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар не перейдет в китайский клуб. Трансфер отложен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Кадаром интересуется один из российских клубов.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.