"Барселона нанесла нам ущерб": руководитель Леганеса о трансфере форварда

Новости спорта:Спортивный директор недоволен поступком Барселоны.

Генеральный директор Леганеса Мартин Ортега выступил с заявлением относительно перехода форварда Мартина Брейтуэйта в Барселону.

"Барселоне разрешили купить футболиста из-за травмы Дембеле, после чего они активировали пункт об отступных Брейтуэйта. Мы не собирались обсуждать подобный трансфер с Барселоной, поэтому постоянно ссылались на пункт об отступных. В этой ситуации нам причинили огромный ущерб.

Не можем принять то, что клуб может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба. Нынешние нормы несправедливы. Барселона получила игрока, а Леганес лишь пострадал от этого. Подобные правила противоречат принципу равенства между командами.

Но мы хотим поблагодарить Мартина и пожелать ему удачи. Он вел себя как профессионал до дня ухода из Леганеса", - приводит слова Ортеги пресс-служба Леганеса.