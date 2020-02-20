Львов подписал двоих игроков

Новости спорта:Аутсайдер УПЛ усилился новичками.

Бразильский нападающий Матеус Яковелли и полузащитник Артем Недоля продолжат карьеру в ПФК Львов. Хавбек подписал с клубом контракт на два года. Детали соглашения с форвардом не уточняются.

Яковелли в прошлом сезоне выступал за бразильский Операрио из Серии Б на правах аренды из Эшторила. Ранее форвард играл за португальский Реал Массама (третья лига) и вторую команду бразильской Параны.

Последним клубом Недоли был Кремень, который он покинул в конце прошлого года. Также хавбек выступал за Севастополь, Олимпик, Полтаву, Сумы и Полесье.

Также ПФК Львов отдал полузащитника Витора Пернамбуко в аренду в Динамо Тбилиси. Соглашение рассчитано на один год. В текущем сезоне бразилец провел 18 матчей за Горожан, отметившись тремя голами.