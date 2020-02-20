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Легенда Барселоны: Не понимаю, зачем клубу Брайтвайт

Легенда Барселоны: Не понимаю, зачем клубу Брайтвайт
17:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ривалдо не считает датского футболиста усилением.

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о переходе в каталонский клуб датского нападающего Мартина Брайтвайта.

«Честно говоря, я не понимаю, зачем „Барселона“ купила Брайтвайта. Мне не нравится эта сделка по двум причинам. Во-первых, „Барселона“ купила игрока после закрытия трансферного окна, а во-вторых, можно было взять футболиста из академии. Сейчас команда прогрессирует. Поэтому я не вижу оснований для трансфера форварда.

К тому же, при всём уважении к Мартину, я сомневаюсь, что он поможет «Барселоне», — приводит слова Ривалдо AS.

Напомним, «Барселоне» разрешили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. После этого каталонцы купили 28-летнего Брайтвайта за € 18 млн.

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Барселона, Ривалдо, Примера, Новости футбола.
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