Немецкий гранд подписал крупный контракт

Новости спорта:Боруссия подписала контракт с крупной компанией.

Боруссия Дортмунд объявила о начале сотрудничества с телекоммуникационной компанией 1&1, которая станет новым титульным спонсором клуба. Договор вступит в силу с лета 2020 года.

Также Боруссия на новых условиях продлила соглашение с нынешним титульным спонсором компанией по производству химических продуктов Evonik.

Таким образом, с лета 2020 года у Боруссии будет два титульных спонсора. Логотип Evonik будет размещен на футболках Шмелей в матчах Кубка Германии, еврокубках и контрольных поединках за пределами Германии. Логотип 1&1 — во встречах Бундеслиги.

Контракты с 1&1 и Evonik рассчитаны до 30 июня 2025 года. По информации Kicker, Боруссия Д будет получать от новых спонсорских соглашений около 40 миллионов евро в год.

Боруссия идет на третьем месте Бундеслиги, уступая Баварии четыре очка. Следующий матч Шмели проведут 22 февраля на выезде против Вердера.