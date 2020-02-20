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Четверг, 20.02.2020
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Немецкий гранд подписал крупный контракт

Немецкий гранд подписал крупный контракт
19:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Боруссия подписала контракт с крупной компанией.

Боруссия Дортмунд объявила о начале сотрудничества с телекоммуникационной компанией 1&1, которая станет новым титульным спонсором клуба. Договор вступит в силу с лета 2020 года.

Также Боруссия на новых условиях продлила соглашение с нынешним титульным спонсором компанией по производству химических продуктов Evonik.

Таким образом, с лета 2020 года у Боруссии будет два титульных спонсора. Логотип Evonik будет размещен на футболках Шмелей в матчах Кубка Германии, еврокубках и контрольных поединках за пределами Германии. Логотип 1&1 — во встречах Бундеслиги.

Контракты с 1&1 и Evonik рассчитаны до 30 июня 2025 года. По информации Kicker, Боруссия Д будет получать от новых спонсорских соглашений около 40 миллионов евро в год.

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Боруссия идет на третьем месте Бундеслиги, уступая Баварии четыре очка. Следующий матч Шмели проведут 22 февраля на выезде против Вердера.

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Бундеслига, Новости спорта, Новости футбола, Боруссия, Джейдон Санчо.
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