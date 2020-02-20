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"Ублюдок": тренер испанского клуба негативно высказался о Месси

"Ублюдок": тренер испанского клуба негативно высказался о Месси
20:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер Эйбара охарактеризовал игровые навыки Месси.

В субботу Эйбару предстоит сразиться на Камп Ноу с Барселоной, и тренер "оружейников" Хосе Луис Мендилабар понимает, что команде будет сложно удержать Лионеля Месси.

"Месси знает, когда отдыхать во время матча, ублюдок", — цитирует Мендилабара La Sexta.

"Но он знает и когда нужно поучаствовать. Если дать Лео день отдыха, то он будет с недовольством смотреть с трибун, зная, что может сделать больше. Поэтому я не могу рассчитывать, что он не сыграет".

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Эйбар идет на 16-м месте в Ла Лиге с 24 очками после 23 туров, а Барселона занимает вторую строчку, отставая от Реала на одно очко.

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Барселона, Лионель Месси, Новости спорта, Новости футбола, Эйбар.
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