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Европейская сборная предложила сменить гражданство украинскому футболисту

Европейская сборная предложила сменить гражданство украинскому футболисту
20:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Игорь Харатин отказался играть за сборную Венгрии

Украинский полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин отказался подписывать документы на получение гражданства Венгрии. Хавбек надеется, что своей игрой в составе Фради заслужит вызов в национальную сборную Украины.

«Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство. История Игоря очень интересная, сам он из Мукачево, имеет венгерские корни и отлично себя чувствует в Ференцвароше».

«По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной Украины», — заявил известный журналист Игорь Цыганык в эфире шоу Про Евро.

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На счету Игоря Харатина 32 игры за команду Реброва, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи

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Сергей Ребров, Ференцварош, Новости спорта, Игорь Харатин.
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