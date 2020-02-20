Европейская сборная предложила сменить гражданство украинскому футболисту

Новости спорта:Игорь Харатин отказался играть за сборную Венгрии

Украинский полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин отказался подписывать документы на получение гражданства Венгрии. Хавбек надеется, что своей игрой в составе Фради заслужит вызов в национальную сборную Украины.

«Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство. История Игоря очень интересная, сам он из Мукачево, имеет венгерские корни и отлично себя чувствует в Ференцвароше».

«По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной Украины», — заявил известный журналист Игорь Цыганык в эфире шоу Про Евро.

На счету Игоря Харатина 32 игры за команду Реброва, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи