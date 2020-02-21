Новости спорта:Мальчик просил немецкого тренера проиграть в следующем матче.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ответил на письмо 10-летнего болельщика Манчестер Юнайтед.

Мальчик просил немецкого тренера проиграть в следующем матче.

«Ливерпуль побеждает слишком часто. Если вы выиграете еще девять игр, то у вас будет лучшая серия в английском футболе. Это очень грустно для фаната Юнайтед.»

Так что, как главный тренер, в следующем матче заставьте Ливерпуль проиграть. Просто позвольте сопернику забить. Надеюсь, я убедил Вас больше не выигрывать ни Лигу, ни какой-либо матч.»

Клопп ответил спустя некоторое время.

«К сожалению, не могу удовлетворить Вашу просьбу, во всяком случае, по своей воле.

Моя работа — сделать все, чтобы помочь Ливерпулю победить, так как есть миллионы людей во всем мире, желающих этого. Я не хочу их подводить. К счастью для Вас, мы проиграли много игр в прошлом и еще проиграем в будущем, это футбол.

Проблема в том, что когда тебе 10 лет, ты считаешь, что все будет неизменным. Когда тебе будет 52 года, ты поймешь, что все обстоит не так. Могу с уверенностью сказать, что не изменится лишь Ваша страсть к футболу и любимому клубу. Юнайтед повезло, что у них есть Вы.»

«Несмотря на то, что наши клубы — большие соперники, мы также уважаем друг друга. Вот что такое футбол в моем понимании.»

Отец мальчика сообщил, что тот написал письмо в рамках школьного задания, и не ожидал ответ.

Ливерпуль лидирует в АПЛ, набрав 76 очов после 26 туров. Следующий матч Красные проведут 24 февраля против Вест Хэма. 18 февраля Ливерпуль уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому Атлетико.