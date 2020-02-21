"Я счастлив": Стерлинг - о переходе в Реал

Новости спорта:Рахим Стерлинг прокомментировал свой возможный трансфер в мадридский Реал.

Вингер сборной Англии и Манчестер Сити Рахим Стерлинг прокомментировал свой возможный трансфер в мадридский Реал.

"Я выступаю за Манчестер Сити и действительно счастлив быть в этой команде. Но я предпочитаю не загадывать, что будет в будущем.

Действительно, Реал - это великий клуб. Когда вы видите белую футболку, вы обязательно подумаете о Реале.

Мадридцы очень много раз выигрывали Лигу чемпионов. Это не удача, а слаженная формула. У них есть "менталитет победителя", - сказал Стерлинг в интервью AS.

Стоит отметить, что в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится с мадридским Реалом. Первый матч пройдет 26 февраля в Испании.