Реал намерен вернуть свою звезду из аренды

Новости спорта:Реал вернет Мартина Эдегора, если Лука Модрич покинет Мадрид летом

Реал может вернуть полузащитника Мартина Эдегора из аренды уже нынешним летом.

Бланкос видят в молодом норвежце преемника Луки Модрича, который может покинуть Мадрид в конце текущего сезона.

Контракт 34-летнего хорвата с Реалом заканчивается в 2021 году, но существует вероятность, что Королевский клуб захочет продать его летом.

Эдегор выступает на правах двухгодичной аренды в Реале Сосьедад, его соглашение с басками рассчитано до конца сезона 2020/21.

В нынешнем сезоне полузащитник сборной Норвегии сыграл в 24 матчах за Сосьедад, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.