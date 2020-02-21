Карпаты просматривают экс-защитника Торино

Новости спорта:На просмотре в Карпатах находится бывший защитник Зари Василий Прийма.

На просмотре в Карпатах находится бывший защитник Зари Василий Прийма, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

В последнее время 28-летний игрок выступал в составе солигорского Шахтера, однако в январе стороны расторгли контракт.

За весь прошлый сезон украинский защитник сыграл в девяти матчах за Шахтер, не отметившись результативными действиями.

В Украине Прийма выступал за донецкий Металлург и Зарю, также он поиграл в Италии в составе Торино и Фрозиноне.

Этой зимой Карпаты подписали вратаря Антона Каниболоцкого, защитника Андро Гиоргадзе, полузащитников Алексея Хахлева, Геннадия Пасича и Владимира Танчика, а также арендовали у Олимпика форварда Матара Дийе.

Команда Романа Санжара занимает последнее место в чемпионате Украины. В воскресенье львовяне сыграют с Днепром-1.