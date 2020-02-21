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Коноплянка: Нас проверили - будет тяжелая игра

Коноплянка: Нас проверили - будет тяжелая игра
15:03 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Евгений Коноплянка высказался о победе в матче Лиги Европы.

Накануне Шахтер обыграл Бенфику в первом матче 1/16 Лиги Европы. Результат прокомментировал вингер украинской команды Евгений Коноплянка:

- Соскучились, можно сказать, по родному стадиону. Всегда приятно ощущать такую поддержку. Спасибо, конечно, болельщикам. Считаю, что без них мы бы, наверное, не добились бы этого результата. Потому что игра была такая - вялая, плавненькая, не понятно, в какие ворота могло залететь. Поэтому болельщики 100% помогли нам.

Бенфика была подуставшая, потому что у нее было не так много времени восстановиться. Они играли на выезде, они играли на контратаках. Просто нас почувствовали. Считаю, что второй матч будет намного тяжелее, чем сегодня. Нас просто проверили. Поняли на что мы способны. Поэтому нас ожидает очень тяжелая игра.

Лидер Бенфики - о матче с Шахтером: Мы разочарованы

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал поражение Орлов от Шахтера (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Наставник отметил, что Горняки воспользовались ошибками его команды.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Евгений Коноплянка.
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