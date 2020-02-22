Легионер Динамо: Я жил в аду в течении года

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Атакующий полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд рассказал о состоянии своего здоровья и физической форме, которую ему удалось набрать на зимнем сборе команды.

«Я жил в аду в течение года, но теперь все иначе. Это потрясающе. Моя нога готова на 100 процентов. Ощущение, словно у меня новая лодыжка. Я могу пнуть все, что захочу, и делать на поле все, что захочу. У меня была прекрасная предсезонная подготовка с «Динамо». Я смог тренироваться и неплохо показал себя в товарищеских матчах, отличившись результативными действиями», - сказал Дуэлунд.

По информации портала Bt.dk, годовой оклад Дуэлунда в «Динамо» составляет от 1,6 до 2 миллионов евро, но несмотря на постоянные травмы и неспособность помогать команде ранее, хавбек не чувствует вины перед «бело-синими».

«Я ничего не должен клубу, потому что я не намеренно сломал лодыжку. Но давление ощущается, а потому мне хочется доказать, что я стою таких денег. Не хочу говорить о суммах, но это правда, что я не переходил в такой клуб, как «Динамо» Киев, на такую зарплату, как платят в датской Суперлиге», - отметил хавбек.

Также Дуэлунд рассказал о задачах и амбициях «Динамо» на текущий сезон.

«Результаты и титулы должны быть, иначе вы можете понять, что дела идут плохо, как было после нашего катастрофического выступления в Лиге Европы в этом сезоне. У «Динамо» не было никакого понимания, как обойти гораздо менее известные и сильные команды в групповом раунде, потому как мы считали себя клубом Лиги чемпионов, а не командой уровня Лиги Европы. Это было плохо».

«В Украине вообще гораздо больше давления, чем я ощущал в датской Суперлиге. Оно исходит от фанатов, СМИ, и, конечно же, изнутри клуба – в частности, от президента. «Динамо» - это клуб, который буквально нуждается в трофеях, а в этом сезоне мы пока выиграли только один – Суперкубок, обыграв «Шахтер», - подчеркнул Дуэлунд.

Ранее журналист Игорь Цыганык предположил, что Дуэлунд может стать открытием весенней части сезона УПЛ.

Напомним, сегодня «Динамо» возобновляет сезон официальным матчем против «Ворсклы» в рамках 19-го тура УПЛ.