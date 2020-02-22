Икарди готов покинуть ПСЖ

Новости спорта:Мауро Икарди пока не определился со своим будущим.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди пока не определился со своим будущим.

Игрок не уверен, что хочет остаться в ПСЖ, хотя ранее заявлял, что готов подписать полноценный контракт.

Аргентинец мечтает о переходе в «Реал», а также следит за «Ювентусом», сообщает FCInterNews.It. Туринцы могут предложить контракт форварду, а вот «Реал» пока не заинтересован в нем.

Контракт Икарди принадлежит «Интеру» и у ПСЖ есть право выкупа за 70 миллионов евро. Впрочем, позиция игрока не удовлетворяет парижан, который также вряд ли выкупят его.

В нынешнем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 16 мячей.