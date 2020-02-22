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"Меня вдохновил Роналду": Фернандеш - о переходе в МЮ

"Меня вдохновил Роналду": Фернандеш - о переходе в МЮ
12:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бруну Фернандеш рассказал, что мотивировало его перебраться на Олд Траффорд.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, что мотивировало его перебраться на Олд Траффорд.

Португалец перешел к манкунианцам из Спортинга в январе.

«Я — поклонник Криштиану Роналду, я всегда за ним следил. Когда Криштиану ворвался на сцену в Манчестере, он провел здесь внушительную часть карьеры и добился большого успеха», — заявил Фернандеш.

«Поэтому для меня было мечтой выступать за Манчестер Юнайтед, и я очень счастлив, потому что для меня это стало воплощением детской мечты. Думаю, любой игрок, который переходит в МЮ, хочет все выиграть».

С момента своего перехода Фернандеш принял участие в 3 матчах Красных дьяволов во всех турнирах и отличился результативной передачей.

На сегодняшний день Юнайтед занимает седьмое место в таблице АПЛ и отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
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