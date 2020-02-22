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Месси назвал любимых футболистов своего сына

Месси назвал любимых футболистов своего сына
13:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лионель Месси - не единственный футболист, который интересует его старшего сына.

Нападающий Барселоны Лионель Месси рассказал, что его старший сын Тьяго - единственный из троих детей, кто интересуется футболом.

Аргентинец назвал любимых игроков Тьяго, среди которых и соперник Месси - Роналду.

"Тиаго – единственный, кто любит футбол, но он делает это за троих. Матео тоже многое понимает. Они приходят на тренировки, чтобы быть ближе ко мне. Тиаго постоянно задает вопросы о футболе, он следит за всем.

Любимый игрок кроме меня? Да, есть несколько. Он много разговаривает про Луиса Суареса, с которым у нас отличные отношения, про Гризманна, про Артуро Видаля с его первого дня в клубе – из-за прически и всего такого. О футболистах других команд тоже говорит – Мбаппе, Криштиану, Неймар. Тиаго знает все, ему очень нравится футбол", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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