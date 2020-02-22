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Атланта хочет продлить контракт с главным творцом клубных успехов

Атланта хочет продлить контракт с главным творцом клубных успехов
15:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аталанта близка к продлению Джан Пьеро Гасперини.

Аталанта планирует подписать новое соглашение с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В данный момент стороны обсуждают подробности нового соглашения.

Действующий контракт итальянского тренера с "черно-синими" рассчитан до июня 2022 года. Руководство клуба хочет удвоить срок текущего договора.

"Хотели бы, чтобы Гасперини стал нашим Фергюсоном. Мы ведем переговоры и хотим вдвое увеличить продолжительность контракта", – приводит слова президента клуба Антонио Перкасси портал Football Italia.

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На данный момент Аталанта занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков после 24 туров.

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Аталанта, Серия А, Руслан Малиновский, Кальчо.
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