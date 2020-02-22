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Заря обыграла Мариуполь в матче-открытии весенней части УПЛ

Заря обыграла Мариуполь в матче-открытии весенней части УПЛ
15:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Мариуполь, похоже, выбивает с борьбы за медали.

Сегодня, 22 февраля, возобновилось первенство чемпионата Украины по футболу. В матче открытии второй части сезона Мариуполь принимал луганскую Зарю.

В первом тайме было видно, что команды только втягиваются в режим официальных игр: мало моментов и много борьбы. Как следствие арбитр показал аж четыре желтые карточки.

Во втором тайме команды забегали более активно, особенно гости. Уже к 65-й минуте благодаря голам Михайло Перовича, между прочим, новичка команды и Богдана Леднева они повели 2:0.

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Спустя три минуты Дмитрий Мишнев сократил отставание, но на большее хозяев не хватило.

Игроки Виктора Скрипника набрали три очка и обошли Динамо в турнирной таблице. Киевляне матч против Ворсклы проведут сегодня, в случае победы столичный клуб вернется на вторую строчку.

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