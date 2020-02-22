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Конте назвал недостатки Интера

Конте назвал недостатки Интера
17:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Антони Конте объяснил, почему Интер может терять очки в дальнейшем.

Накануне поединка 25-го тура первенства Серии А против Сампдории Антонио Конте оценил силу соперника и слабости Интера.

"Нам предстоит сыграть против команды, которая находится в хорошей форме, и последнее поражение Сампдории не может ввести в заблуждение, – сказал тренер Интера на предматчевой пресс-конференции.

С таким квалифицированным тренером, как Клаудио Раньери, и классными футболистами, как прибавляющий с каждым годом Фабио Квальярелла, Сампдория заставляет всерьез беспокоиться за три очка, к которым мы стремимся".

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"У нас было немного времени на подготовку, но мы постарались использовать это время с максимальным эффектом. Сейчас нашей главной проблемой является отсутствие баланса и сыгранности в связи с приходом новых игроков, но это вопрос времени".

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Милан, Серия А, Антонио Конте, Интер, Новости спорта.
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