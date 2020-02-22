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Суббота, 22.02.2020
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Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ

Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ
18:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Ворскла почти отобрала очки у Динамо.

Сегодня в первом матче дня Заря сумела взять три очка в Мариуполе, поэтому Динамо, чтобы вернуться на второе место, нужна была только победа в игре с Ворсклой.

Что матч не будет легким показал первый тайм, когда аутсайдер на равных сыграл с вице-чемпионом страны. Но уже в начале второго тайма курьезный гол Буяльского вывел хозяев вперед.

Уже через десять минут гости благодаря точному удару Руслана Степанюка сравняли счет. Динамо потихоньку начало взвинчивать темп, но долгий период это не давало результата.

Уже аж на 90+2 минуте Вербич невероятным ударом сумел подарить киевлянам победу. 

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