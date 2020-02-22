Роналдо провел тысячный матч в карьере

Новости спорта:Португалец покорил уникальное достижение.

Для нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выездная встреча 25-го тура итальянской Серии А со СПАЛом стала 1000-й в карьере профессионального футболиста.

Все матчи Роналду за карьеру

«Спортинг Б» — 2 матча

«Спортинг» — 31 матч

«Манчестер Юнайтед» — 292 матча

Мадридский «Реал» — 438 матчей

«Ювентус» — 73 матча

Сборная Португалии — 164 матча.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 21 гол и отдал 2 результативные передачи в 21 встрече чемпионата Италии. В 6 матчах Лиги чемпионов 35-летний португалец записал в свой актив 2 мяча и 1 голевой пас. Ещё 2 гола Роналду забил в 2 встречах Кубка Италии.