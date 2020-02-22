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Суббота, 22.02.2020
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Исландский футболист: Команда Шевченко хорошо выступит на Чемпионате Европы
21:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Арни Вильхамссон уверен, что сборная Украины наведет шороху на ЧЕ-2020.

Нападающий ковалевского Колоса Арни Вильхамссон в интервью ISPORT.ua рассказал о шансах сборной Украины выиграть Евро-2020.

"Я из Исландии, и мы играли на последних Евро. В нас никто не верил и никто не думал, что мы будем выигрывать на турнире. Как вы знаете, мы дошли очень далеко.

Все дело в менталитете. Я считаю, что команда Андрея Шевченко может очень хорошо выступить на предстоящем Евро, но победить будет сложно. Я бы сказал, что Украина наравне со всеми будет бороться за победу на Евро-2020.

Я буду болеть за Украину в их непростой группе и смотреть каждую игру. Но скажу честно, мне очень нравится сегодняшняя сборная Франции. Это хорошая команда, с отличными футболистами и тренером. Возможно, даже лучшая в мире", - признался Вильхамссон.

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Евро-2020 стартует 12 июня и будет длится до 12 июля. Сборная Украины попала в группу С и встретится с Нидерландами, Австрией и победителем стыковых матчей.

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Сборная Украины, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Колос, Арни Вильхамссон.
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