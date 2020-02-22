Манчестер Сити сумел обыграть прямого конкурента в борьбе за второе место

Новости спорта:Манчестер Сити в тяжелой встрече оказалось сильнее Лестера.

Манчестер Сити добыл выездную победу над Лестером (1:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

В первом тайме ближе к голу были хозяева поля. Однако Варди, реализовывая выход один на один с Эдерсоном, угодил в штангу.

После перерыва гости взяли инициативу под свой контроль. Но длительное время не могли забить — Серхио Агуэро даже не реализовал пенальти, потащил удар аргентинца Каспер Шмайхель.

И все же победу отпраздновали гости. Вышедший на замену Габриэл Жезус пробил точно в цель после передачи Рияда Мареза.

Триумф над Лисами позволил Манчестер Сити увеличить преимущество над Лестером до семи очков (57 против 50). Команды продолжают идти на втором и третьем месте соответственно.