Покер из ассистов - в обзоре матча Шальке - РБ Лейпциг (Видео)

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10:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 23-го тура чемпионата Германии Шальке - РБ Лейпциг.

В 23-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг в гостях разбил мечтающий о Лиге чемпионов Шальке – 5:0. Кошмар для хозяев начался с гола Забитцера на первой минуте и закончился забитым мячом Форсберга на 89-й.

Отметим, что сразу четыре результативных передачи записал на свой счет Кристофер Нкунку.

Шальке - РБ Лейпциг 0:5

Голы: Забитцер, 1, Вернер, 61, Халстенберг, 68, Анхелиньо, 80, Форсберг, 89.

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Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маккенни (Шепф, 55), Маскарель — Матондо (Кутуджу 61), Сердар (Грегорич, 70), Арит — Раман.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Халстенберг — Мукиэле, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Анхелиньо — Вернер (Форсберг, 75), Нкунку — Шик (Поульсен, 54).

Предупреждения: Раман, Арит — Лаймер, Вернер, Упамекано.

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