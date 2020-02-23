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Футбол: где и когда смотреть матчи УПЛ 23.02.20

Футбол: где и когда смотреть матчи УПЛ 23.02.20
11:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Четырьмя матчами завершится в воскресенье, 23 февраля, 19-й тур чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

В 14.00 начнутся поединки львовских "Карпат" с "Днепром-1" (транслирует телеканал "Униан-ТВ") и "Александрии" с ковалевским "Колосом" ("Футбол 1").

В 17.00 начнется игра между донецким "Шахтером" и черниговской "Десной" ("Футбол 1"), в 19.30 - между донецким "Олимпиком" и "Львовом" ("Футбол 1").

Результаты встреч, состоявшихся в субботу, 22 февраля:

Невероятный покер Месси - в обзоре матча Барселона - Эйбар (Видео)

"Мариуполь" - "Заря" (Луганск) - 1:2

Голы: Дмитрий Мишнёв (69) - Михаил Перович (62), Богдан Леднев (69)

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава) - 2:1

Виталий Буяльский (50), Беньямин Вербич (90+1) - Руслан Степанюк (62).

Турнирное положение: "Шахтер" - 50 очков (после 18-ти игр), "Динамо" - 39 (19), "Заря" - 37 (19), "Десна" - 33 (18), "Александрия" - 33 ( 18), "Мариуполь" - 22 (19), "Колос" - 20 (18), "Днепр-1" - 18 (18), "Олимпик" - 18 (18), "Львов" - 15 (18), "Ворскла" - 14 (19), "Карпаты" - 11 (18).

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ФК Шахтер, ФК Олимпик, ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, ФК Днепр-1.
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