Самолет Барселоны пройдет проверку на коронавирус

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона должна на выезде встретиться с итальянским Наполи.
Команда Кике Сетьена прибудет в Неаполь на самолете, но сразу же после посадки всю делегацию встретят медики, которые будут проверять всех на наличие высокой температуры.
Как сообщает журналист ESPN из Барселоны, если у кого-то будет выявлена завышенная температура, его тут же отправят на обследование в больницу.
Напомним, что матч Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля, начало матча в 22:00.