Самолет Барселоны пройдет проверку на коронавирус

Новости спорта:Из-за ситуации с коронавирусом в Италии всю делегацию Барсы проверят на наличие высокой температуры.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона должна на выезде встретиться с итальянским Наполи.

Команда Кике Сетьена прибудет в Неаполь на самолете, но сразу же после посадки всю делегацию встретят медики, которые будут проверять всех на наличие высокой температуры.

Как сообщает журналист ESPN из Барселоны, если у кого-то будет выявлена завышенная температура, его тут же отправят на обследование в больницу.

Напомним, что матч Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля, начало матча в 22:00.