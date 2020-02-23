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Самолет Барселоны пройдет проверку на коронавирус

Самолет Барселоны пройдет проверку на коронавирус
13:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Из-за ситуации с коронавирусом в Италии всю делегацию Барсы проверят на наличие высокой температуры.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона должна на выезде встретиться с итальянским Наполи.

Команда Кике Сетьена прибудет в Неаполь на самолете, но сразу же после посадки всю делегацию встретят медики, которые будут проверять всех на наличие высокой температуры.

Как сообщает журналист ESPN из Барселоны, если у кого-то будет выявлена завышенная температура, его тут же отправят на обследование в больницу.

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Напомним, что матч Наполи - Барселона состоится во вторник, 25 февраля, начало матча в 22:00.

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Италия, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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